Budou kryty na iPhony 13 (Pro) pasovat i na iPhone 14 (Pro)?  

Po designové stránce sice vypadá loňská generace iPhonů s tou letošní hodně podobně, Apple si ale hrál s desetinami milimetru a tu ubíral a tu přidával. Promítlo se to i na celkové hmotnosti, i když tu asi ani nepocítíte. Horší to bude ale samozřejmě kryty, a to ne kvůli rozměrům těla.

Pokud jde o největší model, tedy iPhone 14 Pro Max, je ten o desetinu nižší, o 5 desetin užší a o 2 desetiny milimetru silnější. Jeho váha pak poskočila o 2 g. V ruce jsou to ale zanedbatelné hodnoty. Protože však Apple opět zvětšil samotný modul fotoaparátů, je samozřejmé, že kryty pro řadu iPhonů 13 nebudu na iPhonech 14 sedět.

Je zajímavé, jak Apple upravil velikost svého největšího a nejprofesionálnějšího modelu, přičemž iPhone 14 Pro se oproti iPhonu 13 Pro změnil v jiných proporcích. Na výšku narostl dokonce o 0,8 mm, šířka zůstala zachována, tloušťka narostla o 2 desetiny milimetru a váha pak o 3 gramy. I zde je samozřejmě přítomen větší fotomodul, což platí i o základním iPhonu 14, u kterého je to ale patrné nejméně. Jeho rozměry, až na tloušťku, zůstaly také stejné. Konkrétně ta poskočila o 0,15 mm, telefon je ale paradoxně o gram lehčí.

Rozměry iPhonů 13 a 14:

iPhone 14 Pro Max : výška 160,7 mm, šířka 77,6 mm, tloušťka 7,85 mm, hmotnost 240 g

iPhone 13 Pro Max : výška 160,8 mm, šířka 78,1 mm, tloušťka 7,65 mm, hmotnost 238 g

iPhone 14 Pro : výška 147,5 mm, šířka 71,5 mm, tloušťka 7,85 mm, hmotnost 206 g

iPhone 13 Pro : výška 146,7 mm, šířka 71,5 mm, tloušťka 7,65 mm, hmotnost 203 g

iPhone 14 : výška 146,7 mm, šířka 71,5 mm, tloušťka 7,8 mm, hmotnost 172 g

iPhone 13 : výška 146,7 mm, šířka 71,5 mm, tloušťka 7,65 mm, hmotnost 173 g