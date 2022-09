Apple v USA zabil SIM kartu. Jak je to u nás?

Velká část prezentace o nových iPhonech byla věnována také SIM kartě, a to z dobrého důvodu. Minimálně na americkém trhu ji Apple totiž s iPhony 14 definitivně pohřbívá. Již dlouho se o tom hovořilo a nyní je to tedy realitou.

Apple během Keynote vysvětloval výhody eSIM, mezi které patří zejména větší soukromí spolu s možností obsluhy několika digitálních telefonních čísel. Analytička společnosti GlobalData Emma Emma Mohr-McClune k tomuto kroku už na začátku roku uvedla: „iPhone pouze s eSIM byl vždy otázkou spíše toho kdy, nikoli jestli.“ A nyní je to tady.

Zatímco v USA Apple tento přístup uplatňuje plošně, v ostatních regionech bude stále nabízen iPhone 14 a jeho jednotlivé modely s fyzickým šuplíkem na SIM kartu, tedy i u nás. Je ale zřejmé, že společnost bude postupně na operátory tlačit, aby proces vyřízení eSIM a její podporu zaváděli intenzivněji.

„Je to přirozený vývoj,“ řekl Jeff Howard, viceprezident pro mobilní zařízení a příslušenství ve společnosti AT&T, což je americký operátor. V budoucnu by to mělo přispět k lepšímu zážitku, ale také větší odolnosti samotného zařízení, které se zbaví dalšího mechanického prvku a více ucelí své tělo. Nové iPhony 14 bude možné předobjednat už tento pátek.