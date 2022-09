Podle šéfa Xboxu bude Call of Duty na Playstation vycházet ještě několik let

Vlastníci Playstationu, kteří jsou zároveň fanoušci série Call of Duty, si dle šéfa Xboxu nemusí ještě pár let dělat starosti. Jakmile kupil Microsoft Activision, začalo se spekulovat, zda některé tituly nebudou exkluzivitou pro Xbox. Posléze bylo řečeno, že na Playstationy se podívají ještě minimálně tři série, přičemž ta poslední by měla vyjít pravděpodobně v roce 2024. Phil Spencer v nedávném rozhovoru řekl, že na Playstationy bude Call of Duty ještě minimálně několik let vycházet. Lze tedy usuzovat, že i po roce 2024.