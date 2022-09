Rozhovor s manažerem XTB: Investování je pro většinu největším obchodem v životě, tak je zapotřebí k tomu podle toho přistupovat

Zajímáte-li se o investování, mohl by vás bavit náš nový rozhovor s Tomášem Vrankou, Senior Account Managerem ve společnosti XTB. Přejeme příjemné čtení.

Je dnes podle vás vhodná doba na investování?

Ano, nejlepší čas začít investovat je vždy, nebo se to alespoň říká. Samozřejmě, že kdyby člověk viděl dopředu, mohl by svůj start načasovat zcela ideálně. V praxi se může stát, že člověk začne investovat a během několika prvních měsíců zažije korekci například o 20 %. Pokud však předpokládáme, že pohyby na trzích nemůžeme dopředu předvídat a že akciové trhy rostou zhruba v 80-85 % případů, pak by bylo neinvestování a vyčkávání opravdu velmi hloupé. Peter Lynch k tomu má pěkný citát, který říká, že lidé přišli o mnohem více peněz při čekání na korekce nebo poklesy než během samotných korekcí. Podle mého názoru je tedy ideální čas začít opravdu kdykoli a dnešní situace nám dává ještě lepší příležitost, protože trhy jsou oproti svým maximům asi o 20 % níže. Stále tedy můžeme pracovat s tím, že trhy v drtivé většině případů rostou, dejme tomu, že z 80 %, a současná výchozí pozice je výhodná i v tom, že z těch zbývajících 20 % jsme již několik měsíců mimo. Pokud má někdo rád čísla a statistiky, pravděpodobně už pochopil, že díky tomu má v současné výchozí pozici slušnou statistickou výhodu.

Přesto bych se rád podíval na dlouhodobou strukturu trhu z jiného úhlu. Americký akciový trh má odpovídající historii delší než 100 let. Kdybych měl shrnout jeho výkon do tří čísel, byla by to čísla 8, 2 a 90. Průměrný roční výnos indexu S&P 500 se dlouhodobě pohybuje kolem 8 % ročně, což znamená, že počáteční investice se každých 10 let zdvojnásobí. Při investičním horizontu 10 let historie opět ukazuje, že investor má 90% šanci být v zisku. Pokud se tedy na to vše podíváme opět skrze čísla, každý rok čekání může investora stát relativně hodně peněz.

Pokud tedy někdo začíná s investováním, jaké jsou nejběžnější způsoby?

V zásadě bych dnešní možnosti shrnul do tří hlavních variant. První skupinou jsou lidé, kteří investují prostřednictvím banky, což je na Slovensku a v České republice stále velmi oblíbený způsob investování. Banky však mají spoustu omezení, podmínek, výpovědních lhůt, vysoké poplatky a více než 95 % aktivně spravovaných fondů nedosahuje výkonnosti akciového trhu jako celku. Pokud tedy investujete prostřednictvím banky, získáte nižší výnos z 95 %, než když investujete samostatně, například prostřednictvím ETF.

Další oblíbenou možností jsou různí správci ETF. Zprostředkují vám nákup ETF, což je podle mého názoru nejlepší dlouhodobý investiční nástroj pro naprostou většinu lidí, ale dělají to za poměrně vysoké poplatky, například 1 až 1,5 % ročně z hodnoty investice. Investor může v dnešní době nakupovat ETF sám a to bez poplatku, takže pro mě je tento prostředník v podobě správce zcela zbytečný. A to mě přivádí ke třetí možnosti, kterou je investování prostřednictvím brokera. Většina našich klientů, kteří chtějí investovat dlouhodobě, používá pouze ETF na hlavní akciové indexy. Takže si u své banky nastaví trvalý příkaz, a když jim peníze přijdou na investiční účet, vezmou mobil, otevřou platformu, koupí ETF (celý tento proces trvá asi 15 sekund) a opět nemusí měsíc nic dělat. Takže pokud člověk už ví, co chce a na jak dlouho to chce, jiná možnost než tato mi nedává smysl. Tímto způsobem máte své investice pod kontrolou, máte o nich aktuální přehled a hlavně ušetříte spoustu peněz za poplatky různým zprostředkovatelům. Pokud hledíme do horizontu několik let až desítek let, tak úspora poplatků může být až ve statisících korunách.

Řada z těch, kteří stále rozmýšlí nad investováním řeší časovou náročnost při správě svých investic. Jaká je realita?

To samozřejmě záleží na tom, jak se k tomu člověk postaví. Já osobně mám v hlavě základní rozdělení investorů v XTB do dvou skupin. První skupina chce vybírat a nakupovat jednotlivé akcie. To je časově poměrně náročné. Upřímně si myslím, že když chce člověk opravdu vědět, co dělá, tak je to o stovkách hodin studia, protože analyzování jednotlivých firem je opravdu časově náročné. Ale na druhou stranu musím říct, že většinu lidí, včetně mě, kteří se do tohoto studia pustí, to nesmírně baví,a je to zábavná práce.

Pak je tu ale druhá skupina lidí, kteří hledají nejlepší poměr mezi časem, potenciálním výnosem a rizikem. Pro tuto skupinu jsou nejlepší indexové ETF. Jedná se o koše akcií, kde máte většinou akcie stovek společností v závislosti na tom, jak jsou velké. Index je samoregulační, tedy pokud se společnosti nedaří, vypadne z indexu, pokud se společnosti daří dobře, její váha se v indexu zvýší, takže se jedná o samoregulační mechanismus, který v podstatě vybírá akcie a jejich poměr v portfoliu za vás. Osobně považuji ETF za ideální nástroj pro většinu lidí právě kvůli jejich časové nenáročnosti. I zde si troufám tvrdit, že na základní orientaci stačí opravdu pár hodin, ve kterých prakticky stačí, aby člověk pochopil, jak ETF fungují, co obsahují, jaké zhodnocení může orientačně očekávat a jak je nakupovat.

Ten kdo se chce naučit aktivněji investovat, tak jde by měl začít?

Na internetu je toho dnes hodně, ale mnoho různých influencerů útočí na základní instinkty lidí a láká na obrovské výnosy. Jak jsme si ukázali výše, historický průměrný výnos se pohybuje kolem 8 % ročně a většina fondů nebo lidí nedosahuje ani této hodnoty. Pokud vám tedy někdo nabízí výrazně více, pravděpodobně lže nebo přeceňuje své znalosti a schopnosti. Na světě je opravdu jen velmi málo investorů, kteří dlouhodobě výrazně překonávají akciový trh jako celek.

K investování je třeba přistupovat zodpovědně, s několika hodinami nebo desítkami hodin studia a realistickými očekáváními. Technicky je tedy opravdu snadné začít, stačí si zaregistrovat účet u brokera, poslat peníze a nakoupit akcie nebo ETF. Mnohem důležitější a složitější je však psychologická stránka věci – odhodlání začít, odhodlání studovat, vyhledávat zdroje atd.

Z tohoto důvodu jsme pro vás připravili vzdělávací kurz o ETF a akciích, kde jsme ve 4 hodinách videí shrnuli základy, od kterých se můžete odrazit. Během osmi zhruba půlhodinových videí se podíváme na vše od základů, porovnání výhod a nevýhod akcií a ETF, přes finanční ukazatele až po osvědčené zdroje, které osobně používám.

Vím, že se člověku ne vždy chce pouštět do nových věcí, když si představí, kolik je za tím práce. Když se o tomto tématu bavím s přáteli a rodinou, samozřejmě na toto téma přijde řeč, a když na mě vytáhnou argument, že chtějí investovat, ale je to příliš složité, rád jim řeknu následující. Investování a množství peněz, které díky němu člověk nakonec získá, je pro většinu lidí buď největším obchodem v jejich životě, nebo druhým největším obchodem hned po koupi vlastního bydlení. Z nějakého podivného důvodu však lidé nejsou ochotni věnovat několik hodin studia něčemu, co jim v budoucnu přinese až několik milionů korun; pokud je totiž horizont dostatečně dlouhý a investice vyšší (například 10 000 Kč měsíčně po dobu 40 let), můžeme se dostat až k vyšším milionům kourn. Na druhou stranu například při výběru auta, což je opravdu řádově nižší investice, nemají problém strávit desítky hodin zkoumáním, najímáním různých poradců apod. Nehledejte proto zkratky, nebojte se začít a připravte se na to, že se chystáte řešit největší investici svého života, a proto byste k ní měli přistupovat zodpovědně.

Jaká rizika začátečníci podceňují?

Některé z nich jsem již popsal výše. Jde hlavně o to najít nějakou zkratku k požadovanému výsledku. Jak řekl Warren Buffett, když se ho zakladatel Amazonu Jeff Bezos zeptal, proč ho lidé prostě nekopírují, když je jeho strategie v podstatě jednoduchá, většina lidí nechce bohatnout pomalu. Kromě toho bych si také dával velký pozor, abyste se nenechali zlákat některými internetovými „odborníky“, kteří slibují obrovské zhodnocení, nebo abyste se nenechali strhnout davem, který začne bezmyšlenkovitě nakupovat různé akcie bez jakékoli podrobné analýzy. Investování je díky dnešním možnostem ETF velmi snadné, ale je třeba začít od základů a pochopit.

Existují nějaké závěrečné rady, které byste investorům poradil?

Není třeba se bát investovat. U nás je to stále „exotika“, ale na ve vyspělých ekonomikách je to již běžná součást života většiny lidí. Rádi se srovnáváme se západem a jedním z důvodů, proč se tam lidé mají lépe, je zodpovědný a aktivní přístup k penězům. Kromě toho je opravdu důležité začít co nejdříve a nebát se, že tomu budete muset obětovat několik hodin. Proto se nenechte zlákat vidinou rychlého výdělku, investování není sprint, ale maraton. Na trhu jsou příležitosti, stačí jen trpělivě studovat a pravidelně a dlouhodobě podnikat malé kroky.