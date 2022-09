Pět věcí, které bych si přál, aby Apple představil s iPhone 14 Pro

Už za pár dní se dočkáme nového iPhone 14 a iPhone 14 Pro a jak už bývá zvykem, rok co rok se společně s novým iPhonem uvádí Apple také nějaké to nové příslušenství. Ačkoli se s největší pravděpodobností dočkáme jako každý rok jen pár nových barevných variant obalů, bylo by fajn, kdyby se Apple hecnul a představil něco pořádného. Pojďte se podívat na můj seznam pěti produktů, které by skutečně mohl Apple představit a které bych si přál.

Pletené Lightning kabely

Může se to zdát jako sci-fi, ovšem Apple vp řípadě dražších produktů, jako je Mac Pro, XDR Display a tak dále, začal dodávat pletené kabely. Ty jsou zatím pouze pro Thunderbolt nebo síťové napájení, ovšem jejich kvalita je zcela nesrovnatelná s tím, co Apple nabízí v rámci Lightning kabelů. Bylo by super, kdyby se objevily na trhu oficiální Lightning kabely, které budou pletené a jejich kvalita bude lepší než je tomu u klasické bužírky, jenž je k dispozici aktuálně. Rád bych si za podobný kabel připlatil.

Nabijecka AirPower

Poslední dobou se objevují opět informace o tom, že Apple dokončil svoji bájnou nabíječku AirPower, která by měla být schopna nabíjet až trojici zařízení najednou bezdrátově. Uvidíme, zda je tomu tak a zda se pár let po oficiálním představení Apple AirPower skutečně objeví. Osobně bych si ji ještě pořád, i po těch letech rád koupil

Nové vychytávky pro MagSafe

Mám trošku pocit, že MagSafe dopadá podobně jako Thunderbolt port. Na trhu už je nějaký ten pátek a přesto se neobjevilo příliš mnoho příslušenství, které jej dokáže využít. Respektive vše se točí pořád jen kolem stojánků, držáků nebo nabíječek. Apple by mohl přijít s nějakým novým řešením toho, jak MagSafe využít. Přece jen je to Apple a bylo by super, kdyby nám najednou ukázal něco, co ostatní výrobci celé ty roky přehlíželi.

Novou, pořádně funkční MagSafe Baterii

Osobně používám Battery Case, nově pak MagSafe Battery, už od chvíle, kdy Apple tento obal poprvé představil. Aktuálně se již nejedná o obal, ale o přídavnou baterii pro MagSafe. Ta má však dva zásadní problémy. Tím první je fakt, že i když ona sama dokáže iPhone bezdrátově nabíjet, ji nabíjet bezdrátově není možné. Bohužel není možné ani nabíjet bezdrátově iPhone, v případě, že na něm máte připevněnou MagSafe baterii. Bylo by super, kdyby Apple přišel s řešením, jak nabíjet bezdrátově i v případě, kdy používáte rozšířenou MagSafe Baterii, případně jak ji samotnou nabíjet pouze tím, že ji položíme na nabíječku.

Unikátní obaly

Protože miluju cestování, přál bych si, aby Apple uvedl na trh nějakou limitovanou sérii obalů. Každé město nebo alespoň země, ve které je Apple Store by měla svůj unikátní design, který byste mohli koupit jen v místním Apple Store. Přece jen by to bylo jiné, než vozit si pořád jen magnetky a další podobné suvenýry. Ovšem to stejné by mohl Apple udělat i s řemínky pro Apple Watch a prozatím jsme se nikdy ničeho unikátního, co lze koupit jen na jendom místě nedočkali, takže toto je skutečně spíše sen. Jedinou vyjímkou v případě unikátních produktů, které nikde jinde nekoupíte je „merch“, jenž Apple prodává pouze v Apple Store ve svém sídle.

Na druhou stranu, co by Apple skutečně mohl ukázat jsou nějaké unikátní obaly, které budou po letech z jiného materiálu nebo nabídnou alespoň jiný design. Chápu, že se Apple snaží být v tomto střídmý a nejrůznější tvary a designy nechává na výrobcích třetích stran, ale alespoň malá změna by po těch letech potěšila.