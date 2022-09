Po mnoha únicích máme jasno. Další díl série Asssasin’s Creed se jmenuje Mirage, což potvrdil oficiálně Ubisoft. K úplnému představení hry ale dojde až 10. září.

Assassin's Creed Mirage is the next Assassin's Creed game.

We can't wait to tell you more on September 10 at Ubisoft Forward: 9PM CEST | 12PM PT. #AssassinsCreed pic.twitter.com/92LoEcrrWs

