Tato tapeta udělá z vašeho starého iPhonu nový iPhone 14 Pro s průstřelem v displeji

Těšíte se na iPhone 14 Pro, ale stále si nejste tak úplně jistí tím, že se vám bude průstřel v jeho displeji, kterým Apple nahradí dosavadní výřez, líbit? Přeci jen, koncepty jsou jedna věc a realita věc druhá a mnohdy o poznání horší. Co když vám ale nyní řekneme, že již nyní si můžete díky speciální tapetě udělat velmi dobrou představu o tom, jak na vás bude v reálu průstřel působit?

Designér Ian Zelbo spolupracující třeba s leakerem Jonem Prosserem zveřejnil před pár hodinami na svém Twitteru dvojici tapet pro iPhone 14 Pro a 14 Pro Max, který jsou právě průstřelem v displeji osazeny. Ten je navíc vymodelován v rozměrech, které již dříve unikly, a je taktéž zcelen softwarovým vypnutím zobrazovací plochy mezi oběma průstřely. Zkrátka a dobře, tapeta je věrnou simulací toho, jak bude průstřel v displeji na nových iPhonech vypadat. A jelikož je vytvořená tak, aby při zobrazení na displeji byl průstřel umístěn na spodní straně bezrámečkových iPhonů, stačí je tedy jen otočit vzhůru nohama (tedy současným výřezem dolů) a pak už jen trochu zapojit představivost. My testovali tapetu konkrétně na modelu 14 Pro Max a zcela upřímně řečeno máme z průstřelu dost rozporuplné pocity. Ano, jedná se o poměrně zajímavý prvek, který design iPhonů oživí, ale že by se o něm dalo mluvit jakožto o prvku, který je schopen ušetřit místo na displeji, to v žádném případě. V porovnání se zmenšeným výřezem iPhonů 13 z loňska se totiž jedná z hlediska plochy o velmi podobné řešení. Ostatně, posuďte sami – ať už přes naší galerii, nebo přímo přes svůj telefon.

Fotogalerie iPhone 14 pro max fake tapeta 3 iPhone 14 pro max fake tapeta 2 iPhone 14 pro max fake tapeta 1 FblzQpRXgAAVJmM Fbl2MhvXEAIXdLk Vstoupit do galerie

Tapetu pro iPhone Pro stáhnete zde

Tapetu pro iPhone Pro Max stáhnete zde