Žádné dva průstřely! iPhone 14 Pro nabídne jen jeden podlouhlý a takto toho Apple docílí

V souvislosti s iPhony 14 Pro se doposud hovořilo o tom, že jejich horní výřez v displeji nahradí Apple dvojicí průstřelů, kdy jeden bude symetrický a druhý pak oválný. V posledních hodinách se však začaly objevovat zprávy o tom, že tomu tak úplně nebude a když je nyní navíc potvrdil i extrémně spolehlivý reportér Mark Gurman z Bloombergu, je víceméně jasné, že se tak skutečně stane.

iPhony 14 Pro jako takové sice hardwarově skutečně dostanou dva otvory v displeji, ale jelikož nejsou symetrické, měl se Apple podle dostupných informací rozhodnout pro jejich spojení pomocí softwaru, kdy bude podsvícení mezi otvory jednoduše vypnuto a tím se tak oba průstřely spojí. Některé zdroje nicméně tvrdí to, že by mělo být toto softwarové spojené uživatelsky vypnutelné, takže by si mělo být možno vybrat, zda chci mít iPhone s jedním podlouhlým otvorem, nebo se dvěma, byť nesymetrickými, což zní přinejmenším zajímavě.

Nová generace iPhonů se představí již příští středu s tím, že kromě ní si mají odbýt svou premiéru třeba i Apple Watch SE 2, Series 8 či Pro. Spekuluje se rovněž o příchodu druhé generace AirPods Pro 2 s tím, že vyloučený není ani příchod nové Apple TV či iPadů. Některé produkty si však Apple určitě nechá na další Keynote v říjnu.