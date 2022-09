Svět zaplavují klony iPhonů 14 Pro, od originálů jsou téměř k nerozeznání

Ačkoliv svět od představení iPhonů 14 (Pro) dělí stále ještě necelý týden, svět již začaly zaplavovat jeho věrné napodobeniny. O ty se jako již tradičně starají mnozí asijští výrobci, kteří je budou následně prodávat přes internetové tržnice typu AliExpress a tak podobně uživatelům, kterým se designově iPhone 14 Pro zalíbí, ale nebude si jej moci dovolit v originální verzi. A přesně z tohoto důvodu nikoho zřejmě nepřekvapí, že jsou tyto kopie od originálu, respektive od informací, které o něm v předešlých týdnech a měsících unikly, obtížně rozeznatelné. Ostatně, nejlépe vás o tom přesvědčí video níže, ve kterém je kromě klonu iPhonu k vidění třeba i kopie jeho balení se vším všudy.

Uznáváme, že zkušenější jablíčkář by zřejmě s rozpoznáním kopie od originálu až tak velký problém neměl, jelikož rámečky kolem displeje nejsou stejnoměrné a ani svižnost operačního systému není taková, na jakou jsme u iOS zvyklí, jelikož se jedná jen o převlečený Android. Pokud byste však takový kousek ukázali někomu v rychlosti na ulici například v krytu, který by tlusté rámečky trochu zamaskoval, a řekli mu třeba to, že se jedná o prototyp, zřejmě byste s touto pohádkou uspěli. O to důležitější je dávat si při koupi iPhonů z neověřených zdrojů pořádný pozor na to, co vlastně kupujete. Spálit se je totiž právě díky šikovným asijských výrobcům čím dál tím jednodušší a hodnota takovéhoto padělku je přitom minimální.