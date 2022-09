Apple měl odmítat zařadit aplikaci do App Store, aby mu ji vývojář prodal

Prominentní vývojář Kosta Eleftheriou podal v roce 2021 žalobu na společnost Apple kvůli tomu, že opakovaně a dle jeho slov bezdůvodně odmítala schválit do App Store jeho aplikaci. Aplikace FlickType pro Apple Watch byla opakovaně odmítána, zatím co vývojáři, kteří ji napodobňovali se do App Store dostali. Vývojář u soudu uvedl, že jej Apple kontaktoval s tím, že chce FlickType koupit. Poté co to odmítl, byl opakovaně odmítán v App Store, což mělo dle jeho slov vést k tomu, aby aplikaci přece jen Applu prodal.

Společnost a vývojář se setkali u soudu na pár přelíčení, načež byla žáloba zamítnuta poté, co se Apple s vývojářem dohodl. Ani Apple, ani Eleftheriou se k podmínkám dohody nevyjádřili, ovšem jak se zdá, je Eleftheriou s výsledkem dohody spokojen. Eleftheriou byl jedním z největších kritiků zásad App Store, které podle něj dovolovaly, aby se do App Store dostaly podovné aplikace a dokonce patřily mezi ty nejstahovanější. I na základě jeho stížnosti se Apple rozhodl nabídnout uživatelům možnost nahlásit problém s aplikací a začal se více zabývat tím, aby se aplikace navzájem nekopírovaly.