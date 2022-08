Mise Artemis I má nový čas startu

Po pondělním odkladu startu rakety SLS (Space Launch System) má NASA nové datum startu. Dojde k němu (pokud se ni nezvrtne) v sobotu 3. září v 2:17 PM tamního času, tedy 20:17 našeho času. První start byl odložen, neboť jeden z motorů nedokázal dosáhnout na teplotu vhodnou pro zážeh. Snad nyní už vše proběhne hladce.

We're now targeting Saturday, Sept. 3 for the launch of the #Artemis I flight test around the Moon. The two-hour launch window opens at 2:17 p.m. ET (18:17 UTC). pic.twitter.com/MxwdcKHGdd

— NASA (@NASA) August 30, 2022