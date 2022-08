Máte doma nerozbalený první iPhone? Mrknutím oka jej vyměníte třeba za nové auto

V souvislosti se společností Apple můžeme tu a tam narazit na parádní aukce. Často se pak jedná o zajímavosti spojené například se Stevem Jobsem nebo Stevem Wozniakem. A je jedno, zda jde o podepsané manuály nebo jiné listiny. Fanoušci jablečné společnosti jsou za podobné záležitosti schopni utratit horentní sumy. To se samozřejmě týká také starších jablečných zařízení. Když si tak řekneme 15 let, není to dlouhá doba. Pokud tedy nejde o první iPhone.

Právě zhruba totiž 15 let starý a nerozbalený první iPhone zamířil do aukce a prodal se za neuvěřitelných 35 tisíc dolarů, tedy v přepočtu asi 857 000 Kč. Na základě designu krabice byl tento iPhone mezi první várkou původních modelů prodávaných v prvních měsících po uvedení v červnu 2007. Domovská obrazovka totiž u tohoto modelu neobsahuje ikonu iTunes Store, která zprvu nebyla na iPhonu předinstalovaná (ani vyobrazena na krabici) a dorazila až o několik měsíců později s verzí operačního systému iPhone‌ OS 1.1 v září 2007. Poté byl design krabice iPhonů změněn a ikona na nich již zobrazena byla. O stavu iPhonu se neví nic, ale jelikož se prodával v dosud nerozbalené krabici, bude i vnitřek zřejmě ve stavu nového (pokud dosavadnímu vlastníku krabice nějak často nepadala). Vlastníte také nějaký starší iPhone?