Plánujete venkovní domácí kino? Poradíme, jak ho sestavit

Obzvlášť teď v létě je to představa, která nepochybně láká leckoho: sledování filmů či sportovních přenosů s rodinou a přáteli venku, když si můžeme užívat teplé letní večery, má prostě obrovské kouzlo. Umožní vám to venkovní domácí kino, které navíc může fungovat prakticky celoročně. Připravili jsme pro vás základní návod, jak si ho vytvořit.

V první řadě je potřeba si promyslet, jak budete svůj soukromý biják používat. Protože pokud například plánujete sledovat filmy přes den, místo, kde budete kino provozovat, musí být kryté. Jinak byste toho moc neviděli. V případě, že to bude naopak později večer, kdy už je tma, byste měli zvážit, co si můžete dovolit vůči sousedům. Tak abyste je nerušili příliš hlasitým zvukem. Rovněž je potřeba rozmyslet, jak jednotlivé komponenty umístíte, protože to ovlivní i vaše možnosti z hlediska vybavení celého systému. Bez čeho se vaše kino neobejde? Pojďme si postupně představit nezbytné součásti.

Plátno nebo televize

Další volba tedy je jak, resp. na co, budete signál zobrazovat. Pokud chcete mít stabilní, spolehlivé a snadno ovladatelné řešení, pak se nabízí profesionální projekční plátno, které díky své reflexní úpravě eliminuje okolní světlo a lépe zobrazuje to promítnuté. Navíc ho lze po každém promítání jednoduše srolovat.

Nebo můžete zvolit některou z nabídky televizí, které dnes bez problémů zvládnou streamování videoobsahu z mnoha zdrojů. Přístroj může být buď volně stojící nebo zavěšený na zdi. Je dobré vybrat velikost o něco větší, než si myslíte, že bude potřeba. Poskytne vám to větší flexibilitu při nastavování projektoru.

Projektor

U filmových projektorů se oproti kancelářským poměrně logicky klade důraz především na vyšší rozlišení, kvalitu obrazu a také na zpracování barev. Domácí projektory by měly disponovat alespoň FULL HD rozlišením, ty kvalitnější nabídnou 4K. Pokud jde o rozlišení stran, doporučujeme 16:9, 21:9. A také podporu funkce 3D, ta totiž umožňuje nejrealističtější přenos filmu.

Co dalšího by měl projektor splňovat? Mimo jiné by měl být vyrobený přímo pro sledování filmů, také mít tichý chod, aby vás při projekci nic nerušilo, disponovat nastavením zoomu a čoček, aby nenastaly problémy s vlastní instalací atd.

Venkovní televizor

Samostatnou venkovní televizi jsme už zmínili. Neřekli jsme ale, že si můžete zvolit dokonce i tzv. outdoorovou televizi. Příkladem je třeba The Terrace od firmy Samsung. Přístroj je zanýtovaný v boxu a má jednoduché průchody na základní vstupy. Jeho hlavní předností je ale fakt, že může být celý rok venku, nevadí mu déšť ani sníh.

Důležité je ujasnit si, co s přístrojem plánujete. Jestli to bude televizní vysílání, stream nebo třeba blu-ray filmy, opět jestli ho budete využívat přes den či v noci. Podle toho je pak potřeba z hlediska kvality vybrat konkrétní typ. Pokud má být například obraz vidět i za plného světla, přístroj musí víc svítit ap.

Zvuk: jak získat prostor

Už jsme zmiňovali důležitost toho, jak jednotlivé komponenty umístíte. Prostorové podmínky totiž zásadně ovlivní mimo jiné zvukovou kvalitu vašeho domácího kina. A to například tím, zda vám poskytnou možnost umístit reproduktory i nad projektor či televizi anebo jenom dolů atd.

Každopádně byste určitě měli mít reproduktory alespoň ve stereu, nicméně pro optimální zážitek doporučujeme multikanálovou sestavu v počtu 5.1 a více kanálů. Sada 5.1 obsahuje dva repro po pravé straně, dva po levé a jeden uprostřed, což navozuje pocit prostorového zvuku. Dále byste neměli zapomenout na subwoofer, který bude pasovat do všech stran. Váš zážitek z filmu posune o notný kus dál, především tím, jak věrně vytvoří pocit nárazů a prostoru.

Kámen nebo reproduktor?

Detailní a plný zvuk na zahradě získáte třeba díky páru pasivních venkovních reproduktorů Sonos Sonance, které dokážou odolat vlhkosti, vodě, slané vodě, teplu, UV záření i mrazu. Budete k nim samozřejmě potřebovat zesilovač.

Pokud chcete, aby vaše venkovní kino co nejlépe zapadlo do prostředí například zahrady, možná uvítáte reproduktory, které vypadají jako kámen a jsou určené právě pro tyto účely. Jsou to například Paradigm Rock Monitor, vysoce výkonné reproduktory s dvousměrným systémem, kdy každý z nich umí hrát levý i pravý kanál zároveň. Mají extrémně široký zvukový rozptyl a dokážou prostor obsáhnout zvukem i bez stěn a stropů.

Řešením může být soundbar

Jako varianta k soustavě reproduktorů se pak nabízí být tzv. soundbar. Což je zařízení velmi protáhlého vodorovného tvaru, které dokáže vydávat kvalitní a dobře prokreslený zvuk z jediné ozvučnice. Díky svému tvaru ho lze umístit nad nebo pod plochý televizor, díky čemuž se stává přirozeným doplňkem televizoru a nenarušuje celkový vzhled prostoru.

Je jasné, že soundbar nedokáže nabídnout stejně věrný dojem prostorového zvuku jako dobře rozmístěné soustavy 5.1 reproduktorů. Prostorovému efektu se ale velmi blíží, a navíc ho lze pořídit za nižší cenu než reprosoustavu. Mnohé soundbary lze také bezdrátově připojit k samostatnému subwooferu. Nepochybně tedy mohou být velmi dobrým řešením, se kterým budete zcela spokojeni.

Na co nezapomenout

Dá se říct, že základní sestavu máme hotovou. Je ale dobré promyslet ještě další, ne nutně nezbytné, ale jistě užitečné součásti. Sem patří například síťové filtry, které čistí signál elektrického proudu, aby vám nekazil obraz. Například Isotek EVO3 Sirius, který nabídne nejen regenerovaný proud, ale navíc ochrání zařízení i před přepětím a postupným vpouštěním elektrického proudu. Dalším vhodným produktem jsou speciálně navržené síťové filtry pro zvýšení kvality obrazu IsoTek MiniMira atd.

Samozřejmě musíte promyslet, jak venkovní kino ochránit před rozmary počasí. Pokud daný prostor není dostatečně krytý, je potřeba mít například skříň, kam schováte projektor, protože ten nemůže být celoročně venku. Manipulace s přístroji by pro vás měla pochopitelně být co nejjednodušší.

Nejenom s tím vám mohou pomoct a poradit odborníci, jako je například pražská společnost Voix, která už dlouhé roky zajišťuje navrhování a realizaci audiovizuálních řešení na míru. Obecně platí, že nejen v případě, kdy si při budování venkovního domácího kina s něčím nebudete vědět rady, je obrátit se na specialisty rozumný krok. Budou s vámi celou věc řešit jako společný projekt, a to podle vašich požadavků, také na základě prostoru, který máte k dispozici, a samozřejmě i podle podmínek na místě.

Přijďte si jednotlivé komponenty vyzkoušet

Všechny zmíněné přístroje si můžete otestovat například v kamenné prodejně VOIX v Dušní 3 na Praze 1. A pokud o domácím venkovním kinu přemýšlíte, více produktů najdete na www.voix.cz.