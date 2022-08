Apple ukončil jednání o koupi společnosti Electronic Arts (EA)

Podle informací magazínu USA Today odstoupil Apple z jednání o koupi herního studia Electronic Arts (EA). Jednání probíhala již od května letošního roku, ovšem jak se zdá, tak se nakonec Apple s EA nedohodl. Podle USA Today má o koupi EA zájem Amazon, což však dementovala zpravodajská stanice CNBC.

Během posledních měsíců se zástupci EA setkali s několika společnostmi, které měly zájem o akvizici. Mezi ty patří Apple, Amazon, Disney a další. Apple má obrovský zájem o to, aby mohl posunout Apple Arcade mnohem dál než je aktuálně a právě proto chtěl získat giganta na poli herního průmyslu EA. Mezi hry, které by Apple získal patří například série The sims, Battlefield, Apex Legends, SimCity, DragonAge, Fifa, NHL, F1 a mnoho dalších.

Společnost EA má aktuální tržní hodnotu 34 miliard dolarů, což by znamenalo, že by Apple učinil největší akvizici ve své historii, která by více než 10x převyšovala dosavadní největší nákup Applu, kterým byla společnost Beats by Dre za 3 miliardy dolarů v roce 2014. Jak se však zdá, Apple jednání ukončil a EA tak bude hledat nového majitele dál.