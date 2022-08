Vytvořte si iPhone svých snů! Tato stránka vám do v pár vteřinách umožní

V komentářích pod našimi články se poměrně často setkáváme s kritikou Apple za design jeho iPhonů. Mnoha lidem totiž již řadu let nepřijde ničím výjimečný a proto volají čím dál tím víc po změně, která by z jablečného telefonu udělala opět unikát. Tyto komentáře jsou pak mnoha jinými, spokojenými jablíčkáři odpálkovávány slovy, ať jde daný kritik do Applu a pomůže mu nový iPhone navrhnout, když má evidentně jasno v tom, co svět potřebuje. A právě návrh iPhonu nebyl doposud lehčí.

Internetem začala před pár hodinami kolovat jednoduchá, leč velmi povedená webová aplikace zaměřená právě na tvorbu iPhonu dle vašeho gusta. Jedná se ve své podstatě o editor, ve kterém dostanete předpřipravené tělo, na které si můžete umístit fotoaparát, výřez, port pro nabíjení a spoustu dalších věcí tak, jak si vy sami přejete a podívat se díky tomu na to, jak by vypadat váš vysněný telefon jinde než ve vaší fantazii. A že je o co stát. Vylepšit si jej totiž můžete kromě fotoaparátů a dalších klasických věcí třeba i madlem či kolečky pro Mac Pro, otáčecím číselníkem z dob minulých nebo třeba držákem na kelímek (čti pivo). Zkrátka a dobře, možností jsou mraky a věříme, že právě díky tomu si každý ten svůj iPhone snů vymodelovat dokáže. Ostatně, co je víc než iPhone s kolečky, že?

iPhone snů si můžete vytvořit zde