Zatím to vypadá, že raketa Space Launch System (SLS) skutečně do vesmíru vyrazí. Byly provedeny finální testy a NASA oznámila, že hardware, software a systémy jsou v pořádku. Start mise Artemis I je naplánovaný na 29. srpna a pokud se nevyskytne nějaká zvláštní okolnost, mělo by k němu dojít.

The flight readiness review is complete and NASA is proceeding with an Aug. 29 launch attempt for Artemis 1. https://t.co/LQZwvPNUCM

— Jeff Foust (@jeff_foust) August 22, 2022