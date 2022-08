Už na začátku září dorazí na Amazon Prime velmi očekávaný seriál The Lord of the Rings: The Rings of Power. Nemá smysl říkat, že komunita má obrovská očekávání, a pokud Amazon nedodá exkluzivní podívanou, za rámeček si to nedá. Dosud vypuštěné trailery vypadají všelijak a fanoušci jsou stále více rozděleni. Včera byl vydán další. Nalézt jej můžete pod odstavcem.