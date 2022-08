Teleskop Jamese Webba pořídil úžasné fotky Jupiteru

Teleskop Jamese Webba nebude pozorovat pouze extrémně vzdálené hvězdné soustavy. Níže uvedené snímky pořídil teleskop zařízením NIRCam, jenž pozoruje vesmír v infračerveném spektru. Jupiter můžeme díky teleskopu vidět s dříve jen těžko viditelnými detaily. Posuďte sami v odkaze pod odstavcem.

Check out the bright waves, swirls, and vortices in Jupiter’s atmosphere — as well as the dark ring system, one million times fainter than the planet! Two moons of Jupiter, including one that’s only about 12 miles (20 km) across, are on the left. pic.twitter.com/o7XYOMdsq5

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) August 22, 2022