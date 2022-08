5 praktických a zajímavých aplikací na léto

Komerční sdělení: Léto je plné cestování. S tím samozřejmě přichází nakupování, zapisování a jiné aktivity. Našli jsme pro vás 5 aplikací, které vám pomohou ušetřit nebo si vytvořit cestovní zápisky. Co vám v telefonu nesmí chybět? Čtěte dál.

Zalando Lounge

Plánujete dovolenou a potřebujete nové oblečení, ale chození po obchodech není váš styl? Aplikace Zalando Lounge je plná kousků, které v létě můžete potřebovat. Čekají na vás starší, i zcela nové kolekce a to nejen letní oblečení, ale i vše z kategorie domov jako jsou dekorace, nádobí, drobná elektronika, koberce a spousta dalšího. Ať už sháníte outdoorové oblečení, připravujete se s dětmi na nový školní rok nebo potřebujete dovybavit domácnost, v outletu najdete vše, a ještě výrazně ušetříte. Jen si dávejte pozor a hlídejte si jednotlivé kolekce, protože trvají omezenou dobu.

Citymove

Citymove je skvělá aplikace pro všechny, kteří jezdí v Praze MHD nebo používají auto či skútr. V aplikaci toho na vás čeká opravdu mnoho, lze v ní hledat, jak se dopravit z místa A do místa B, půjčit si auto nebo skútr, sledovat živě na live mapě, kde je tramvaj nebo autobus poblíž vaší blízkosti (nebo zastávky, kterou nastavíte), najít si parkování nebo koupit jízdenku. A pro elektrovozidla je zde mapa nabíjecích stanic. Pokud jedete do Prahy poprvé nebo na delší časové období, aplikaci si určitě stáhněte, protože v ní najdete opravdu vše, co můžete potřebovat.

Spendee

Mít pod kontrolou své příjmy a výdaje je základ dobrého hospodaření. Je skoro nemožné si z hlavy pamatovat, co si člověk koupil a kdy mu přišly všechny finanční prostředky. Aplikaci Spendee snadno propojíte s vaším bankovním účtem, takže se tam veškerý pohyb peněz sám zapíše. Chytře se také rozdělí do různých kategorií, díky čemuž uvidíte, jestli v nějaké příliš neutrácíte. Kromě bankovního účtu můžete nastavit i hotovostní peněženku a do telefonu zadat, jakmile z ní něco utratíte (například, když si vyberete peníze bankomatu a utrácíte hotovost).

V aplikaci se také lze orientovat podle měsíců, takže lze kontrolovat i podle časového období. Spendee tak využijete na dovolené v Burkina Faso, i v každodenním pracovním a rodinném životě.

Good Notes

Milujete zápisky, ale psaní na papír vás moc nebaví nebo chcete mít všechny cestovní poznámky v kapse? GoodNotes je sice aplikace hlavně na iPad, ale v telefonu uvidíte všechno, co jste v aplikaci vytvořili. Pomocí Apple Pencil si můžete vytvořit jednoduché i složité poznámky, sešity, deníky nebo diáře. Vaše možnosti jsou neomezené. Lze si vybrat z různých šablon, barev, typů per, zvýrazňovačů a tlouštěk. Jednoduše přidáte obrázky a screenshoty. Když si pak aplikaci stáhnete do telefonu, vše se vám tam aktualizuje a můžete dělat i drobné úpravy. To se hodí, když si vytvoříte cestovní itinerář plný plánů, cen, tipů a míst.

RepCount

Chodíte do posilovny, ale horko těžko si pamatujete, jakou váhu jste používali a kolik sérii a opakování jste minule dělali? V aplikaci si můžete tyto informace jednoduše zapsat a mít přehled v tom, jak se zlepšujete. Skvělé je, že je zde seznam různých cviků a ten si lze libovolně rozšířit. Každý cvik má pak různé nastavení a to kategorie – záda, břicho, stehna,.., typ – váha, čas, počet opakování, vzdálenost, a jestli je ten cvik na celé tělo nebo jednu nohu/ruku. Spousta hotelů nabízí posilovnu, což je v kombinaci s all inclusive dobrý způsob, jak si udržet dobrou fyzičku a zbytečně nenabrat. Využijete ji i při ranním běhu na pláži.