Do startu rakety SLS zbývá jen pár dní a NASA se rozhodla pojmout tuto akci slavnostně. Má totiž dorazit hned několik celebrit. Jmenujme například Chrise Evanse, Jacka Blacka, Keke Palmer. Vystoupí také orchestr Philadelphia Orchestra s věhlasným virtuosem o-Yo Ma. Start by měl započít 29. srpna a celá mise by měla trvat 42 dní.