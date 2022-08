Rozšířená realita: Na co jsme dříve potřebovali náročné aplikace, dnes umí webové stránky

Když si žena kupovala nové sluneční brýle, tak jako již řadu let, i tentokrát to bylo v Itálii u našeho kamaráda. Ovšem ještě předtím se podívala také na řadu webů a zjišťovala, co kdo nabízí. Mě v tomto případě daleko víc než samotné brýle zaujala možnost webových stránek Chanel, které vám v reálném čase umí zobrazit na tváři brýle v rozšířené realitě a to rovnou dvoje vedle sebe, abyste si mohli vybrat, které vám sednou lépe.

Podobných funkcí najdeme v nejrůznějších fashion aplikacích celou řadu, ovšem až doposud jsem se s nimi setkával skutečně jen v aplikacích. Nejsem programátor a nevím, jak složité je přidat podobnou funkci do webu, ovšem upřímně musím říct, že smekám klobouk před tím, jak daleko jsme se dokázali technologicky posunout. Před pár lety byla rozšířená realita doslova sci-fi a dnes je možné implementovat podobnou funkci přímo do webové stránky. Pokud máte další stránky, které umí něco, co není zrovna standardem, budeme rádi, když se o ně pochlubíte v komentářích.