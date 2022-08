Jak se orientovat ve světě investování?

Komerční sdělení: Investování prostřednictvím akcií nebo ETF je v posledních letech stále populárnější. Svět financí je však složitý a zejména v počátcích je velmi obtížné se v něm orientovat. Na první pohled to zní jednoduše – vždyť si koupím akcii nebo ETF – tak co by na tom mohlo být složitého? A tady se dostáváme ke skutečnosti, že není akcie jako akcie a není ETF jako ETF.

Akcie Tesly (TSLA.US) má jinou rizikovost a potenciál než akcie Coca-Coly (KO.US). Akcie společnosti Johnson & Johnson (JNJ.US) vyplácejí dividendu, zatímco například akcie společnosti Alphabet (GOOGL.US) nikoli. ETF mohou být v počátcích také náročné. Existují ETF zaměřené na konkrétní sektory, ale také na akciové indexy, a můžete také najít fond, který vyplácí dividendy, ale také fond, který je reinvestuje. Ale co je lepší? Jak poznám, která akcie je rizikovější a která mi vyplatí dividendu?

Máme pro vás několik otázek, nad kterými byste se měli zamyslet, nebo si nastudovat potřebné detaily:

Jaké jsou moje investiční cíle a přes koho své investice realizovat? Jaký bude můj investiční horizont?

Bude pro mě vhodnější investovat do ETF, nebo do jednotlivých akcí, nebo kombinace?

Pokud si zvolím ETF, jaký mohu očekávat výnos a jaké musím podstoupit riziko?

Pokud si zvolím akcie, také jaké akcie bych měl do svého portfolia vybírat a na základě jakých parametrů?

Jak bych měl diverzifikovat, abych snižoval riziko, ale stále dosahoval zamýšlených výnosů?

Jak se budu chovat, když půjdou trhy dolů a za jakých podmínek bych se měl svých investic zbavovat?

Hodně otázek, a ne vždy snadné odpovědi. Proto jsme pro začínající i již aktivní investory připravili poměrně komplexní vzdělávací cyklus, který zajisté pomůže odpovědi na výše uvedené otázky najít. Tento kurz je formou série osmi videí, přičemž každé video trvá zhruba 30 minut. Každé video Vám poskytne to nejdůležitější z dané oblasti.

Bez práce nejsou koláče, tedy pokud se chcete o své investice starat zodpovědně, tak nejprve investujte pár desítek minut do těchto videolekcí, které jsou k dispozici zdarma.

Videokurz Tvorba akciového portfolia si můžete stáhnout zde