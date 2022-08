Jeden z insiderů tvrdí, že se do očekávaného dílu GTA mají vrátit rozšíření příběhové kampaně pro jednoho hráče. Pokud by byla tato rozšíření dobrá jako The Lost and Damned a The Ballad of Gay Tony pro GTA IV, rozhodně by se nikdo nezlobil. Nicméně musíme brát v potaz fakt, že se nejedná o žádné oficiální zprávy.