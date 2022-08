Google má nabídnout streamování her přímo z vyhledávání

Hraní nebylo jednodušší. Tu a tam Google při nějakém výročí či příležitosti nabídne při vyhledávání určitého slova či slovního spojení nějakou animaci či drobnou hru. Nyní ale chce posunout hraní ještě dál, pokud tedy používáte Stadii, Lunu, GeForce Now či Xbox Cloud Gaming. Google totiž testuje tzv. hratelné výsledky vyhledávání, kdy po napsání vyhledání konkrétní hry bude možné na liště kliknout na „Play“. Používáte některou z výše uvedených služeb? Jak to má vypadat můžete vidět níže.

It looks like the Google search engine has a new update for cloud gaming platforms!!!

When searching for a game players can now launch a game directly from the search results utilizing @GoogleStadia. pic.twitter.com/xblOsBpF6O

— Bryant Chappel (@BryantChappel) August 11, 2022