Elon Musk zavtipkoval o koupi Manchesteru United

Lodivod Tesly a SpaceX nejde pro vtípek daleko. Nyní zavtipkoval o koupi kdysi velmi dobře hrajícího klubu Manchesteru United. Ihned poté ale dodal, že hláška o koupi MU je vtip, který dlouho koluje na Twitteru, a on sám nemá v úmyslu kupovat žádný sportovní klub. Fanouškům United tak alespoň na pár sekund mohla svitnout naděje, jelikož dlouhé roky si přejí odchod Glazerů – současných majitelů. Manchester United momentálně zažívá hrozivý vstup do sezóny, kdy po prohře s Brightonem (2:1) a Brentfordem (4:0) leží na spodu tabulky se skórem 1:6 a 0 body. Klidu nepřidává jistě ani fakt, že největší hvězda v podobě Cristiana Ronalda se snaží již několik měsíců o přestup, aby mohl pokračovat ve svých gólových hodech v Lize mistrů. Internetem ale kolují drby, že ho žádný z „velkých“ klubů nechce. Prý jde o hráče, jenž nezapadá do konceptu. Stále více lidí si ale myslí, že by svou povahou rozklížil tým. Nejnovější spekulace říkají, že Manchester je ochoten smlouvu s Ronaldem rozvázat. Nutno ale dodat, že zdroje tohoto tvrzení nejsou nejlepší.