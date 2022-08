Filmy na motivy úspěšných her jsou stále častější. To se týká i pecky Ghost of Tsushima, která mimo skvělý herní zážitek ukázala hráčům také poctivě vymodelovanou japonskou kulturu. Režisér chytaného filmu Chad Stahelski chce, aby atmosféra byla zachována. Požaduje tedy japonské herce a deklaroval, že film vyjde v japonském znění. Veškeré detaily považuje prý za velmi důležité. Hráli jste hru Ghost of Tsushima?