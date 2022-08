Hogwarts Legacy vyjde bohužel až příští rok

Máme zde další herní odklad. Ačkoli se o tomto konkrétním již nějakou dobu spekulovalo, vývojáři ujišťovali, že k němu nedojde. Nakonec ale sami uznali, že potřebují na dokončení slibně vypadající hry více času. Datum vydání je stanoveno na 10. února 2023. Pokud jste plánovali Hogwarts Legacy hrát na Switchi, počkáte si ještě o něco déle.

Hogwarts Legacy will launch on February 10, 2023 for PlayStation, Xbox, and PC. The Nintendo Switch launch date will be revealed soon. The team is excited for you to play, but we need a little more time to deliver the best possible game experience. pic.twitter.com/zh0EsOvDb7

— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) August 12, 2022