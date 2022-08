Žádost o příspěvek na dítě: Systém nezvládá nápor Čechů a kolabuje

Ode dnešního dne mohou české rodiny vychovávající dítě , které mají příjem do 1 000 000 Kč hrubého ročně zažádat o jednorázový státní příspěvek ve výši 5000 Kč. Jak už to však naší zemi bývá, příprava na příliv elektronických žádostí je jako vždy tristní, což nevede k ničemu jinému než k velkým technickým problémům. Žádosti o příspěvky tedy v současnosti nejdou některým rodinám vůbec odeslat, jiné se pak ani do systému nejsou schopny přes svou e-identitu přihlásit. Ministerstvo práce a sociálních věcí nicméně uklidňuje, že na opravě problému se již pracuje a že se samozřejmě dostane na všechny lidi. Komu pak nejde se přihlásit nyní, ten se má o příspěvek přihlásit později.

V aplikaci pro výplatu příspěvku na dítě může déle trvat přihlášení přes e-identitu. Víme i o výpadcích. Problém nevznikl na naší straně, ale intenzivně jej řešíme. Pokud se vám nedaří přihlásit, zkuste to prosím později. Zatím jsme úspěšně přijali desítky tisíc žádostí. — MPSV ČR (@mpsvcz) August 15, 2022