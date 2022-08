Podcastová série Ve stínu dokumentuje trestné činy

Případ ze základní školy v jednom západočeském městě, který skončil odsouzením učitele, se po třinácti letech znovu otevírá v investigativním cyklu Ve stínu šéfredaktora Seznam Zpráv Jiřího Kubíka, konkrétně v podcastu s podtitulem Nejlepší kamarád. V šesti dílech podcastové série bude postupně třídit staré i nové důkazy, seznámí posluchače s řadou svědků i přizvaných znalců a nechá je nahlédnout do zákulisí soudního procesu. A to od 15. srpna každý den na Seznam Zprávách, platformě Podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích.

Třídní učitel Matěj a jeho žák Tomáš. Dva aktéři skutečného případu pohlavního zneužívání promlouvají ve výjimečné audio rekonstrukci s názvem Nejlepší kamarád. Díky autentickým svědkům, kteří souhlasili s natáčením, je příběh „kamarádství“ mezi čtrnáctiletým chlapcem a pětatřicetiletým učitelem prokládán pestrou škálou emocí, které nemizí ani po letech od vynesení rozsudku. „Nikdy jsem se s tím rozsudkem nesmířil,“ říká učitel Matěj V. A žák Tomáš P. kontruje: „Vynesený rozsudek pro mě nebyl úlevou. Ta by nastala, kdyby si on přiznal, že mě ty dva roky zneužíval.“

„S dokumentaristou Braněm Pažitkou jsme zvolili netradiční způsob vyprávění, aby si posluchači mohli sami projít několikaletým procesem – od setkání učitele se žákem, přes policejní vyšetřování, několikaletý soudní proces až po následky, které případ zanechal na všech zúčastněných,“ říká k projektu Jiří Kubík, šéfredaktor zpravodajského webu Seznam Zpráv, a dodává: „V šesti dílech podcastové série postupně třídíme staré i nové důkazy. Teprve na konci vyprávění bude skládačka úplná.“

Řazení jednotlivých dílů umožní posluchačům také pochopit, jak vypadá policejní vyšetřování a soudní proces, co je práce obžaloby, jaká jsou práva obhajoby, jak přijít na to, kde tedy leží pravda, a jak rozhoduje soud bez přímých důkazů. „Proč jsou lidé v těchto případech ochotni vší silou bojovat za jednu stranu sporu, přičemž z objektivních důvodů nemohli být svědky dané situace, to je základní otázka, na kterou jsem během celého natáčení hledal odpověď,“ říká Jiří Kubík.

Příprava podcastu Ve stínu: Nejlepší kamarád

Jiří Kubík a Braňo Pažitka v posledním půlroce prostudovali stovky stránek autentických spisových dokumentů, vyslechli celkem třináct hodin záznamů soudních přelíčení, vyhledali účastníky celého procesu z obou táborů, promluvili s lidmi od policie, soudními znalci i experty z oblasti trestního práva, psychologie, psychiatrie a sexuologie. Natočili celkem dvacet devět hodin materiálů, ze kterých sestříhali 189 minut podcastové série.