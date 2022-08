7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte výhodněji (12. 8. 2022)

Prostřednictvím aplikace Pixelizator můžete velice rychle a jednoduše skrýt některé části vašich fotografií. Tento nástroj totiž daný úsek, který si předem označíte, dokáže takzvaně „rozkostičkovat,“ díky čemuž následně nebude patrné, co se zde původně nachází. Jak to vypadá opět naleznete v níže přiložené galerii.

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

V karetní hře Smash Up – The Card Game si vyberete dvacet karet, které budou přidány do balíčku, který celkově obsahuje 40 karet a vaším hlavním úkolem bude zničit co nejvíce nepřátelských základen. Toho dosáhnete logickým uvažováním a správnou postupností karet, přičemž musíte splnit podmínku zničit více základen, než váš protihráč.

