iOS 16 na zamykací obrazovce ukáže stav zápasů Premier League, je tu však zádrhel

Jestli něčím Apple v rámci přepracování zamykací obrazovky v iOS 16 jablíčkáře skutečně zaujal, pak jsou to bezesporu Živé aktivity nebo chcete-li Live Activities, které umožňují aplikacím zobrazovat v reálném čase průběh nějaké události či činnosti. Jinými slovy, díky Živým aktivitám bude možné na Lock Screenu iPhonu s iOS 16 sledovat například blížící se Uber, kurýra s jídlem, balíček nebo třeba skóre sportovních zápasů. Právě sportovní zápasy pak bude ukazovat tato funkce dokonce i nativně, aby si jí mohli uživatelé co nejlépe osahat a to konkrétně ze soutěží NBA, MBL a Premier League. Je tu však bohužel jeden podstatný háček.

Zatímco NBA a MLB nejsou z hlediska atraktivity pro Evropu až tak výrazné, Premier Leaguje, tedy anglická první fotbalová liga, je jedním ze sportovních diamantů Starého kontinentu. Pokud byste však čekali, že přesně proto bude Live Activities v Evropě minimálně skóre ze zápasů Premier League nativně ukazovat, jste na omylu. Apple totiž – jak je již jeho “dobrým” zvykem – omezil funkčnost ukazování skóre jen na USA a Kanadu, stejně jako je tomu u NBA. MLB pak bude zobrazovat i v Austrálii, Velké Británii, Brazílii, Mexiku, Japonsku a Jižní Koreji.

Fotogalerie iOS 16 0 iOS 16 1 iOS 16 2 iOS 16 3 iOS 16 4 iOS 16 5 iOS 16 6 iOS 16 7 iOS 16 8 iOS 16 9 iOS 16 10 iOS 16 11 iOS 16 12 iOS 16 13 iOS 16 14 iOS 16 15 iOS 16 16 iOS 16 17 iOS 16 18 iOS 16 19 iOS 16 20 iOS 16 21 iOS 16 22 iOS 16 23 iOS 16 24 iOS 16 25 iOS 16 26 iOS 16 27 iOS 16 28 iOS 16 29 iOS 16 30 iOS 16 31 iOS 16 32 iOS 16 33 iOS 16 34 iOS 16 35 iOS 16 36 iOS 16 37 Vstoupit do galerie

Ačkoliv je prakticky jasné, že vývojáři dříve či později s možností zobrazovat stav zápasů své aplikace naučí, je škoda, že se Apple rozhodl nativní možnost opět takto výrazně omezit. Přeci jen, mnozí uživatelé právě nativní řešení využívají mnohem raději než řešení třetích stran. Navíc je otázkou času, jak rychle budou vývojáři schopni tento prvek do svých aplikací nasadit, jelikož když například dorazil Dark Mode, svět čekal i u těch největších hráčů na nasazení dlouhé měsíce. Nedá se však nic dělat, nůžky mezi USA a zbytkem světa se Applu evidentně sevřít nechtějí.