Disney má více předplatitelů než Netflix

Podíváme-li se na poslední kvartály, Netflix ztrácel a Disney+ mohutně rostlo. Byť samotné Disney+ ještě nemá více předplatitelů než Netflix, povedlo se to alespoň celému The Walt Disney Co. Společnost totiž kromě Disney+ má ještě Hotstar, Hulu a ESPN+. Dohromady mají tyto služby 221 milionů předplatitelů. Netflix má 220,7 milionů. Je ale možná pouze otázkou času, než samotné Disney+ Netflix předežene. Služba získala za poslední kvartál 14,4 milionů předplatitelů, přičemž se počítalo s deseti miliony. Netflix naopak milion předplatitelů ztratil. Která videostreamovací služba je vaše nejoblíbenější?