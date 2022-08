Zařízení QNAP TS-h1290FX získalo ocenění Red Dot Award Product Design 2022

V konkurenci více než 20 000 přihlášených zařízení získalo zařízení QNAP TS-h1290FX ocenění Red Dot Award: Product Design 2022 na základě komplexního hodnocení 48 odborných porotců poroty Red Dot. Mezinárodní porota Red Dot Award 2022 složená ze 48 porotců z 23 zemí ocenila vynikající kvalitu designu modelu TS-h1290FX.

TS-h1290FX 12pozicový U.2 NVMe/SATA all-flash NAS

Zařízení TS-h1290FX podporuje úložiště U.2 NVMe PCIe Gen 4 / SATA SSD a je cenově výhodným a výkonným zařízením NAS typu all-flash. Zařízení TS-h1290FX je vybaveno procesorem AMD EPYC™ s 16 jádry 7302P/8 jádry 7232P a integrovanou konektivitou 25GbE, takže zvládne i tu největší zátěž a umožňuje plynulý přenos souborů, zobrazení a editaci médií 4K/8K v reálném čase. Díky vysokému výkonu a snadné škálovatelnosti je TS-h1290FX ideální pro zefektivnění zálohování, spolupráce a pracovních postupů při editaci/ukládání videí.

TS-h1290FX na online a fyzické výstavě Red Dot Award 2022

Model TS-h1290FX bude od 20. června 2022 k vidění na online výstavě na webových stránkách Red Dot pro celosvětové publikum. Co se týče fyzické výstavy, bude model TS-h1290FX vystavován po celém světě. Z Essenu a Singapuru do světa: zařízení TS-h1290FX bude spolu s dalšími výrobky oceněnými v soutěži Red Dot Award vystaven v muzeu Red Dot Design v Essenu až do května 2023.

Profesor Dr. Peter Zec, zakladatel a generální ředitel společnosti Red Dot, o letošním ročníku soutěže

„Obzvláště mě zaujala výjimečná kreativita oceněných výrobků. Je opravdu působivé a chvályhodné, že stále existují návrhy, které nás mohou překvapit svou formou a funkčností. Díky tomu, že kvalita těchto výrobků odpovídá jejich inovační úrovni, jsou zaslouženými vítězi ocenění Red Dot Award: Product Design 2022.“