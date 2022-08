Vesmírný dalekohled Jamese Webba nepřestává uchvacovat. Povedlo se mu zachytit hvězdu zvanou Earendel, která je vzdálena přibližně 12,9 miliardy světelných let. Nachází se v souhvězdí Velryby. Vidět ji můžete v odkazu pod odstavcem.

You can see Earendel as it's lensed by the cluster, WHL0137-08, in the center of the image! Here is a zoom-in on the star itself! Stay tuned for an update from the science team! pic.twitter.com/3mfYZ0WTNg

