Mac mini s M1 Pro nedorazí, Apple počítá s ještě výkonnější verzí

V souvislosti s Macem mini je v posledních měsících hodně slyšet zejména kvůli jeho potenciálnímu osazení čipy M1 Pro či M1 Max. Ostatně, že má Apple něco podobného v plánu potvrdilo v předešlých měsících obrovské množství zdrojů v čele s těmi nejlepšími ve formě Marka Gurmana či Ming-Chi Kua. Jak se však nyní zdá, nic takového se nakonec nestane. Tvrdí to alespoň zdroje právě Marka Gurmana.

Zdroje výše zmíněného reportéra potvrdily konkrétně to, že Apple s nasazením M1 Pro či M1 Max do Macu mini ještě donedávna skutečně počítal, ale nakonec se rozhodl, že vedle Macu Studio zkrátka nedávají tyto verze smysl a raději je tak odpískal. V současnosti nicméně pracuje na verzích s čipy M2 a M2 Pro, které by na Macu Studio neměly jakkoliv kanibalizovat a zároveň by měly být dostupné za atraktivní cenu, díky které by se mohly stát prodejně velmi úspěšnými. Kdy přesně dorazí nicméně v tuto chvíli jasné není, jelikož jejich vývoj teprve započal. Pokud by ale chtěl Apple oba tyto modely ukázat současně, zřejmě bychom si na ně museli počkat nejméně do příštího roku, jelikož odhalení čipů M2 Pro a M2 Max je naplánováno právě až na něj.