Díky této novince z iOS 16 nebudete mít už nikdy fotogalerii zaplněnou zbytečnými screenshoty

Screenujete si často obrazovku vašeho iPhonu za účelem jejího přeposlání například přátelům, popřípadě vložení do dokumentů a tak podobně? Pak pro vás máme super zprávu. Apple totiž nasadil do iOS 16 skutečně hezkou novinku ve formě možnosti “Kopírovat a smazat”. Díky ní byste tak již nikdy neměli mít plnou galerii nepotřebných screenshotů – tedy alespoň v případě, že budete funkci využívat.

Novinka funguje ve své podstatě naprosto jednoduše. Jakmile vytvoříte screenshot, stačí tapnout na jeho miniaturu v levém spodním rohu displeje, která vás přesune do rozhraní pro úpravu screenshotu. Zde je pak možnost zvolit si z možností pro sdílení, které dříve obsahovaly například uložení do souborů, poznámek a tak podobně právě možnost “Kopírovat a smazat”, přičemž pokud jí zvolíte, screenshot se neuloží do galerie, ale je vložen do “kopírovací schránky”, ze které jej můžete vytáhnout a nahrát do de facto jakékoliv aplikace, která to podporuje – tedy třeba do Messengeru a tak podobně.

Obecně se dá říci, že nový iOS 16 je na tom z hlediska podobných drobností skutečně dobře. Applu se totiž podařilo vymyslet spoustu drobných upgradů, kterými je schopen uživatele velmi potěšit, což je bezesporu velmi pozitivní. Řeč je například o návratu procentuálního ukazatele baterie do stavového řádku či změny zvuku při vyhledávání iPhonu přes Najít. Zkrátka a dobře, je rozhodně na co se těšit.