Gravírovačka Laser Master 3 je k dostání s nevídanou slevou! Zlevnění se dočkaly i další modely

Komerční sdělení: Oblíbená značka Ortur si mezi fanoušky laserového gravírování a řezání dokázala vydobýt poměrně solidní renomé. Tomu vděčí především své jednoduchosti, transparentnosti, dostupnosti a skvělé komunitě. S produkty Ortur je zkrátka nesmírně jednoduché pracovat, dobře se ovládají a v mnoha ohledech jsou napřed, díky čemuž jde o poměrně komfortní parťáky pro práci. Není se proto čemu divit, že se laserové gravírovačky Ortur dočkaly takto velké pozornosti a těší se z celosvětového úspěchu. S nevídaným úspěchem se setkala například poměrně nová gravírovačka Ortur Laser Master 3, která na trh vstoupila teprve 12. července 2022 a během své úvodní kampaně byla k dostání s nevídanou slevou, stejně tak jako i další modely.

Aby toho ale nebylo málo, Ortur spojil síly s Madethebest. Madethebest je populární prodejce profesionálních nástrojů, mezi které bychom mohli zařadit například gravírovačky, tiskárny a řadu dalších skvělých produktů. Obě společnosti spolu navíc vzájemně spolupracují, díky čemuž se zmiňovaný model Laser Master 3 jako první objevil právě na e-shopu tohoto prodejce. To taktéž usnadňuje i celkovou distribuci, jelikož Madethebest má sklady po celém světě a objednávky vždy odesílá z lokálního skladiště, díky čemuž zákazník nemusí připlácet žádnou daň, clo, a ani za náklady na přepravu.

Novinka Ortur Laser Master 3

Díky vzájemné spolupráci mezi Ortur a Madethebest si navíc i nyní můžete přijít na populární laserovou gravírovačku Ortur Laser Master 3 s nevídanou slevou! Tento model vás dokáže překvapit hned v několika ohledech. Potěší totiž solidním výkonem, kdy konkrétně rychlost gravírování dosahuje až 20 000 mm/min. Samozřejmostí je také solidní výkon i při řezání. V tomto ohledu nesmíme zapomenout zmínit 8mm paprsek s podporou až 30mm řezání. Samozřejmostí je také neuvěřitelná přesnost s přesností na až 0,01 milimetru.

Jak už jsme zmínili výše, firma Ortur si zakládá na celkové jednoduchosti. Právě s tímto lze počítat i u gravírovačky Ortur Laser Master 3. Do jejího používání se můžete pustit hned po třech jednoduchých krocích a prakticky tak do desíti minut od rozbalení začít kupříkladu gravírovat. Ať už chcete nějaký váš předmět ozdobit například vygravírovaným nápisem, nebo rovnou fotografií, volba je vždy na vás. V tomto ohledu určitě nesmíme zapomenout jednu poměrně důležitou vlastnost. Ke gravírovačce lze kromě počítače připojit i váš mobilní telefon prostřednictvím aplikace. V takovém případě probíhá spojení prostřednictvím Wi-Fi, díky čemuž můžete vše ovládat rovnou z mobilu.

V závěru výrobce nezapomněl ani na bezpečnost, která je v této oblasti nesmírně důležitá. Ostatně právě proto gravírovačka disponuje hned sedmi bezpečnostními systémy. Nechybí konkrétně bezpečnostní zámek, aby zařízení nemohl zneužít někdo jiný, automatické vypnutí právě probíhající operace z nejrůznějších důvodů (například při naklonění, nízkém/vysokém proudu či napětí). Pro případy nouze nechybí ani manuální tlačítko pro okamžité vypnutí.

Nyní k dostání s nevídanou slevou!

V rámci současné akce navíc můžete na této perfektní laserové gravírovačce náramně ušetřit. Ortur Laser Master 3 je totiž k dostání se 100$ slevou, díky čemuž jej můžete pořídit již za pouhopouhých 649 $. Pro uplatnění slevy vám v košíku stačí zadat slevový kód ve znění LM3ZB100 a výsledná cena se vám automaticky sníží.

K dostání je pak ještě jedna povedená kombinace. Prakticky si tak můžete přijít na zmiňovanou gravírovačku Ortur Laser Master 3 + YRR2.0 za zvýhodněnou cenu! YRR2.0 představuje praktický rotační válec pro gravírování cylindrických objektů, díky čemuž vás při práci nebude omezovat už vůbec nic. Tímto doplňkem nejen že výrazně rozšíříte vaši výbavu, ale především si podstatně zlepšíte možnosti, do kterých se vlastně můžete pustit. V takovém případě vás balíček gravírovačky a rotačního válce vyjd na 699,98 $.

Tím to ale ještě ani zdaleka nekončí. Do současné speciální akce u prodejce Madethebest se totiž dostalo hned několik dalších produktů, které rozhodně stojí za to. Pojďme si je tedy ještě v rychlosti společně shrnout.

Ortur Laser Master 2 PRO S2 LF/SF

Za zvýhodněnou cenu si nyní můžete pořídit velice oblíbenou laserovou gravírovačku minulé generace – Ortur Laser Master 2 PRO S2 – která vás dokáže překvapit nejen svými schopnostmi, ale především nízkou cenou. Samozřejmě základem je opět celková jednoduchost. Co však také potěší je solidní výkon s rychlostí gravírování až 10 000 mm/min a nevídaná přesnost. Mějte ale na paměti, že tento model je k dostání ve dvou verzích. V obou případech se jedná o stejnou gravírovačku, akorát s využitím jiného laserového modulu. Model Ortur Laser Master 2 PRO S2 LF je primárně uzpůsoben pro lepší řezání, kvůli čemuž také disponuje vzduchovou tryskou. Naopak model Ortur Laser Master 2 PRO S2 SF je pro změnu daleko lepší volbou pro gravírování. Na oba modely se aktuálně vztahuje parádní sleva, díky které můžete produkt pořídit za pouhých 439 $. V košíku akorát stačí zadat kód (viz níže) a cena se automaticky sníží.

Ortur Laser Master 2 S2

Pokud hledáte perfektní gravírovačku pro začátečníky, pak by se vaše pohledy měly jednoznačně upnout na model Ortur Laser Master 2 S2. Tento produkt by šlo totiž popsat velice jednoduše – za málo peněz, spoustu muziky. Samozřejmě i tento produkt staví na stejných pilířích, respektive tedy na celkové jednoduchosti, rychlosti a výkonu. Z hlediska maximální rychlosti gravírování model dosahuje 5 000 mm/min a nechybí mu ani hned několik bezpečnostních systémů. Když v košíku zadáte slevový kód ve znění ZBS210, výsledná cena se vám automaticky sníží na pouhopouhých 289 $. Prakticky si tak můžete přijít na nesmírně levnou a spolehlivou gravírovačku, s jejíž pomocí se můžete ponořit do světa gravírování a tvořit vše, co vás jen napadne. Vaší jedinou limitací bude vaše fantazie.

Ortur Extension Kit (Ortur Laser Master 2 PRO S2)

V závěru je ještě k dostání se slevou přídavný kit Ortur Extension Kit pro gravírovačky Ortur Laser Master 2 PRO S2. Zakoupením tohoto doplňku si zdvojnásobíte délku souřadnice Y, na které následně můžete pracovat. Standardně zmiňovaný model dokáže pracovat v rozsahu 400 x 400 milimetrů, avšak při zakoupení tohoto kitu se vám možnosti rozšíří do rozměrů 400 x 800 milimetrů. Pokud tedy plánujete pracovat na větších projektech, nebo byste se rovnou chtěli pustit do něčeho většího, pak koupí tohoto produktu chybu rozhodně neuděláte! Když navíc v košíku zadáte slevový kód ve znění ZBKIT10, výsledná cena se u vás sníží jen na 139 $!

