Apple chystá nový HomePod mini

Ačkoliv je to skoro až k nevíře, od představení HomePodů mini uplynou letos v říjnu již dva roky. Tento drobný reproduktor byl totiž světu představen již v říjnu 2020 po boku nových Apple Wath Series 6, přičemž prakticky okamžitě si získal mezi jablíčkáři extrémní popularitu díky své nízké ceně v kombinaci se širokými možnostmi využití. Nelze se proto absolutně divit tomu, že Apple chystá jeho další generaci.

O vývoji nové generace HomePodu mini se před pár hodinami v krátkosti rozpovídal reportér Mark Gurman z Bloombergu. Kdy přesně bychom se jej mohli dočkat sice zatím není dle něj jasné, nicméně vzhledem k tomu, že je na začátek příštího roku údajně připraveno odhalení oživeného velkého HomePodu by nebylo žádným velkým překvapením, kdyby i malý HomePod dorazil spolu s ním ve stejném období.

Co se týče novinek, které by mohly u HomePodů mini 2. generace dorazit, bohužel nic velkého očekávat nelze. Dle Gurmana bude totiž upgrade spíš evoluční záležitostí nežli revoluční a proto tak kromě mírně lepšího zvuku či celkového zrychlení nemá smysl očekávat žádné převratné funkce, které by uživatele přiměly ve velkém migrovat z 1. generace tohoto reproduktoru na druhou. Vývoj nicméně ještě nebyl ukonče na je tedy možné, že se záměry Applu nakonec ještě změní. Přeci jen, pokud chce na trhu s chytrými reproduktory zabodovat, drobné krůčky kupředu si na něm dovolit nemůže.

