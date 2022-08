7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte výhodněji (8. 8. 2022)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Stažením aplikace PXL – mosaic art získáte parádní nástroj, který dokáže v okamžiku předělat vaše fotografie do podoby mozaiky. Tímto způsobem tak můžete samotné vzpomínky proměnit do velice zajímavé podoby a případně si výsledek uchovat či jej rovnou sdílet s vašimi nejbližšími.

Vstupte do snové země s tímto nostalgickým kouskem nebe v arkádovo-pixelartovém stylu. Dream a Little Dream je doslova snová, odpočinková hra s okouzlujícím prostředím, ve které budete proplouvat mezi nadýchanými oblaky a užívat si vaše snové dobrodružství.

Pokud hledáte nějakou zábavnou hru, která by dokázala zahnat nudu a zabavit vás na dlouhé hodiny, tak by vás mohl zaujmout titul Monster Stunts. V této hře se zhostíte role řidiče monster trucku a vaším úkolem bude projet dané trasy v co možná nejkratší čase. Dávejte si ale pozor, protože i menší chyba vám dokáže zavařit.

