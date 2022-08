Videa s tématikou Elden Ring trhala na YouTube rekordy

Oblíbený titul Elden Ring neměl pouze skvělá hodnocení od recenzentů a samotných hráčů. Velkého úspěchu se hra dočkala i na platformě YouTube. Za 60 dní totiž zaznamenala celkem 3,4 miliard zhlédnutí videí s její tématikou. Byl pokořen i hit jako GTA V, jenž zaznamenal „pouze“ 1,9 miliard zhlédnutí za 60 dní. Hráli jste Elden Ring?

Gather ‘round Tarnished! Let’s look at the breakdown of how Elden Ring garnered 3.4 billion video views in 60 days, making it one of the biggest launches ever on YouTube ⚔️ pic.twitter.com/252qjZsmOv

— YouTube Gaming (@YouTubeGaming) August 2, 2022