Apple výrazně snížil riziko nedostatku dalšího klíčového komponentu pro iPhony 14 (Pro)

Je tomu jen pár dní, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že se Apple letos snaží výrobu komponentů v dodavatelském řetězci letos rozprostřít mezi co největší množství dodavatelů. Ačkoliv se v minulosti snažil spíš svůj dodavatelský řetězec zmenšovat, tato taktika se ukázala při zavírání fabrik kvůli koronaviru či nedostatku surovin jako špatná a jediná cesta, jak z této šlamastiky ven, byla jít zcela proti tomuto proudu. A to se Applu nyní podařilo u dalšího klíčového komponentu – konkrétně pak širokoúhlých objektivů pro iPhony 14 (Pro).

V minulosti platilo, že se o širokoúhlé objektivy staraly primárně společnosti Largan a Genius, přičemž od loňského roku začal zanedbatelnou část vyrábět i Sunny Optical. Právě ten však ucítil ve spolupráci s Applem dle všeho extrémní příležitost, kterou se nyní snaží “chytit za pačesy” a s Applem se tak měl podle analytika Ming-Chi Kua domluvit na výrazném zvýšení odběru objektivů. V současnosti by tak měl být Sunny Optical největším dodavatelem širokoúhlých objektivů pro iPhony 14 (Pro) ze všech a to s dodávkami kolem 55 až 65 % celého objemu.

Hlavním důvodem, proč se Sunny Optical podařilo prosadit proti roky ověřené konkurenci, je nižší cena, kterou po Applu požaduje za každý kus objektivu v kombinaci s jejich prvotřídní kvalitou. Apple by tedy byl v tomto směru doslova sám proti sobě, kdyby na nabídku nekývl a raději by i nadále využíval služeb Larganu a Geniusu. Jak se mu nové rozložení sil do budoucna osvědčí nicméně ukáže až čas. Pro Sunny Optical se totiž přeci jen jedná o první takto velkou a důležitou zakázku a nelze tedy tak úplně předpovídat, jak se s ní dlouhodobě dokáže popasovat.