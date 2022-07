Koupě Netflixu Applem je stále ve hře

Včerejší oznámení finančních výsledků Applu přineslo nejedno zajímavé zjištění. Kromě čísel prodejů se totiž kalifornský gigant ústy svého šéfa přiznal k tomu, že rozhodně nevylučuje žádné budoucí akvizice velkých služeb, které jsou mu již dlouhé roky předhazovány. Čistě teoreticky bychom se tak mohli z jeho strany klidně dočkat koupě Netflix či podobných služeb, bude-li to dávat v danou chvíli smysl.

Na potenciální nákupy firem a služeb, jak tomu bylo třeba u Beats, se investoři ptají vedení Applu prakticky na každém oznámení finančních výsledků. Zatímco však většinou nechává tyto dotazy Apple bez většího komentáře, tentokrát se k odpovědi odhodlal a to poměrně obsáhlé. Jeho šéf se nechal konkrétně slyšet, že Apple neustále sleduje trh kvůli potenciálním akvizicím a v žádném případě nevylučuje možnost koupě velké společnosti, pokud bude daný nákup dávat hlubší smysl. Dále řekl, že Apple nikdy nenakupuje jen proto, že může a taktéž nenakupuje pro zisk, ale hlavně pro budoucí rozvoj svých služeb.

Ačkoliv je samozřejmě velmi těžké odhadnout, jakým směrem by se mohl do budoucna kalifornský gigant v rámci služeb vydat, je prakticky jasné, že tím nejzajímavějším se v současnosti jeví videostreaming a tedy právě potenciální koupě Netflixu či jiné streamovací platformy. Jeho Apple TV+ se totiž ani roky po svém spuštění netěží ani zdaleka takové oblibě, jakou nejspíš Apple sám čekal a co víc, její předplatitelé narůstají velmi pomalu. Je proto otázkou, zda má smysl na ní i nadále nějak víc pracovat, nebo se do vod videostreamovacího průmyslu raději nedostat právě chytrou koupí velkého hráče, kteýr zde už má místo.