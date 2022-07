Rusové zřejmě nakonec ISS jen tak neopustí

Rusové zřejmě na Mezinárodní vesmírné stanici zůstanou o několik let déle. Poté, co ruská státní vesmírná agentura Roskosmos oznámila, že plánuje opustit Mezinárodní vesmírnou stanici po roce 2024, oznámila NASA, že Rusové mají v úmyslu zůstat v programu nejméně do roku 2028. Tedy do té doby, dokud se jim nepovede zprovoznit vlastní vesmírnou stanici. Nový šéf Roskosmos Jurij Borisov svým výrokem vyvolal zmatek. Nelze ale říct, že neříkal pravdu. Rusové ISS po roce 2024 skutečně opustí. Jen to bude za delší dobu, než se původně čekalo.