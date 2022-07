Kdo se podívá na letoun firmy Boom Supersonic zvané Overture, ihned si vzpomene na legendární Concorde. Oproti dnešním dopravním letadlům bude letoun dvakrát rychlejší, což znamená, že trasu New York – Londýn by měl zvládnout za 3,5 hodiny. Stroj bude určen až pro 80 cestujících a poletí rychlostí přibližně 2100 km/h. Letadlo je dlouhé 61 metrů a jeho rozpětí křídel je 32 metrů. Do sériové výroby by měl jít v roce 2024. Zájem o koupi již údajně mají Japan Airlines a United Airlines.