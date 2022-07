Recenze Philips OneBlade 360: Oholte se snadno, rychle a díky iPhonu i chytře a stylově

Ačkoliv nosím vousy již dobrých 8 let, bez mučení se přiznám, že jsem si je doposud upravoval pomocí staršího strojku na vlasy a to z jednoho prostého důvodu – zkrátka mi pro tyto účely vyhovoval. Jak se však začal postupem času tupit, začal jsem přemýšlet nad tím, že je nejvyšší čas upgradovat na něco smysluplnějšího, čím se mi budou udržovat vousy lépe a zároveň budu schopen dané zařízení využít i k bezpečné úpravě jiných partií. Do oka mi proto před časem padly produkty OneBlade z dílny Philipsu, které se těší mezi uživateli velké popularitě pro svou cenu v kombinaci se skvělou funkčností. A když Philips přišel nedávno s prvním “chytrým” modelem, nebylo již o čem přemýšlet. Jaký tedy nový Philips OneBlade 360 je?

Balení a technické specifikace

Nový OneBlade 360 vám dorazí v líbivé krabici obsahující strojek, břit nebo chcete-li nástavec se speciální pohyblivou hlavicí pro co nejlepší kopírování tvaru vaší tváře či těla, manuálem a samozřejmě i nabíjecím kabelem. Nedílnou součástí balení je dále speciální hřeben s nastavitelnou výškou střihu, který se nasazuje na hlavici a který vám zajistí zastřižení vousů ve vámi požadované délce. Více toho sice v balení již nenaleznete, ale garantuji vám, že ve výsledku ani nic dalšího nepotřebujete – o tom ale až později.

Nová verze zastřihávače OneBlade 360 má oproti předešlé generaci užší tělo, které je díky tomu i lehčí, designově povedenější a přijde mi, že i lépe padne do ruky. Výdrž baterie je však i přes menší tělo stále 60 minut holení, což není rozhodně málo. Co se pak týče nabíjení, to mi přijde opravdu rychlé – zhruba za 2 hodinky mívám nabito, což není vůbec špatné. Zařízení je pak samozřejmě voděodolné, takže s ním není problém jít do sprchy či vany a nově nabízí podporu Bluetooth, díky kterému jej lze propojit s mobilní aplikací, která vás informuje jednak o stavu baterie, jednak o stavu břitu (byť spíš orientačně), dále pak o historii vašeho holení, ale nabízí třeba i možnost vyzkoušet si přes speciální AR filtry na vašem obličeji nejrůznější typy vousů a ty si následně podle zvýrazněných kontur pomoci OneBlade “vystříhat”. Jste-li tedy v tomto směru hračičkové, myslím si, že budete skutečně nadšeni.

Zajímá-li vás cena, původní generace Philips OneBlade je k dispozici od 949 Kč, OneBlade 360 je pak k dispozici za cenu 1499 Kč.

Aplikace

Spárování s aplikací jako takovou je záležitostí několika vteřin. Stačí totiž vlastně jen OneBlade zapnout, následně jej vyhledat přes aplikaci, v té jej pak potvrdit a je hotovo. Jakmile tak jednou učiníte, OneBlade se v aplikací začne automaticky ukazovat a to i v případě, že zrovna není zapnutý. Jen je třeba pamatovat na to, že musí být v blízkosti telefonu. Já jej zkoušel kontrolovat například na vzdálenost 10 metrů, přičemž na ní už se “nechytil”. Jakmile se však člověk přiblíží koupelně více, OneBlade 360 se s mobilem poměrně rychle propojí a vše přes něj tedy můžete snadno zkontrolovat. Osobně v tom žádný problém nevidím – přeci jen, proč bych si měl kontrolovat svůj holicí strojek jindy než při holení – tedy ve chvíli, kdy jej mám tak nějak po ruce.

Aplikace jako taková je celá v češtině a designově zpracovaná víc než dobře. Musím říci, že Philips odvádí v tomto směru skutečně prvotřídní práci, jelikož se jedná už o můj několikátý produkt z jeho dílny propojitelný s aplikací a přestože každý ovládám přes jinou, ve všech směrech plní ty nejvyšší požadavky. Nemusíte se tedy bát nepřehlednosti, nedej Bože pak pádů či sekání – a to dokonce ani v případě aktivace AR filtrů na váš obličej. Ty jsou jednak velmi hezky zpracované a jednak jsou s obličejem provázány natolik dobře, že na něm “drží” i při prudších pohybech. Ač nejsem upřímně člověk, který by potřeboval při zastřihávání vousů vést, protože jsem již roky zvyklý na jeden styl, věřím, že kdo je “vousový” nováček či zkrátka rád experimentuje, ten bude z aplikace vskutku paf. To, jak je vše znázorněné, je totiž opravdu perfektní a když se tedy bude tohoto “návrhu” člověk držet, jsem si jist, že se úspěch dostaví – ostatně, ještě aby ne. Vždyť zastřihávání vousů není žádná raketová věda, ale je třeba u něj vědět, “kudy kam”.

Holení

Nejdůležitější na podobném produktu je bezesporu jeho holící schopnost a ta je alespoň dle mého názoru na velmi vysoké úrovni. V hlavici strojku jsou z obou stran umístěné pohybující se miniaturní břity, které zastřihávají vousy či chloupky, které jim přijdou do cesty. Ve své podstatě se tedy jedná o podobný princip jako u strojků na vlasy, byt s břity výrazně menšími. Abyste docílili ideálního zkrácení vousů či jejich úplného oholení, je třeba, abyste se holili proti jejich růstu, jelikož jedině tak je zachytíte buď napjaté správným směrem, nebo přímo u pokožky. Já se holil konkrétně na 3 až 4 milimetry, přičemž při středně hustých vousech o délce maximálně centimetr (pro účely recenze) jsem byl schopen se upravit tak, abych byl spokojený doslova za pár minut. Holení se strojkem je totiž díky jeho rozměrům naprostá pohádka, jelikož je extrémně lehký a díky absenci napájecího kabelu s ním jste schopni různě kroužit po tváři, popřípadě jej naklánět dle vašich potřeb, což se na rychlosti podepisuje velmi výrazně. Jen myslete na to, že suché vousy se zakracují vždy lépe než ty mokré, které jsou měkké a tedy se při holení daleko víc kroutí.

Co se pak týče holení jiných částí těla v čele s podpažím, hrudí, břichem či intimními partiemi, samozřejmě ani zde není sebemenší problém. Jediné, s čím je třeba počítat, je to, že zcela dohladka vás OneBlade zkrátka nevyholí a pokud tedy chcete docílit dokonalosti, je třeba vše doladit klasickou žiletkou. Nicméně když člověk na OneBlade přitlačí, je schopen holit skutečně zdařile a chloupky či vousy poté takřka neuvidíte. Kdybych měl toho oholení k něčemu přirovnat, pak bych řekl, že se po něm dostanete zhruba na stejnou úroveň jako den po holení klasickou žiletkou dohladka.

Zatímco zkracování vousů doporučuji za sucha, holení zbytku těla jsem si oblíbil hlavně ve sprše, jelikož mokré chloupky se holí opravdu dobře a hlavně vám po těle břit lépe klouže. Co mě extrémně potěšilo, je to, že i citlivější místa si jste s trochou šikovnosti schopni oholit břitem určeným na tvář. OneBlade sice nabízí i speciální ochranné nástavce právě pro holen intimních partií, které mají zabránit pořezání, pokud však nejste vyloženě dřeva či vám chlupy a vousy nerostou vyloženě nestandardně, měli byste být schopni s trochou trpělivosti dosáhnout i na citlivých místech bez krytu hladkého, ale hlavně bezbolestného oholení. A když vám přeci jen ruka trochu ujede a vy se trošičku říznete, nejedná se naštěstí o nic bolestivého a ani hlubokého, takže je zhojení ranky záležitostí jednotek dní.

Strojek má velmi dobře zvládnutý i finální detailing například pod bradou a tak podobně. Jelikož je totiž jeho břit velmi úzký, stačí jej ve výsledku naklonit tak, abyste zastřihávali jedním jeho krajem či jen jeho částí a pak se už jen soustředit na to, co potřebujete doladit. Vše je rychlé, přesné a díky rozměrům těla strojku i velmi snadné.

A jak je na tom strojek z hlediska výdrže baterie? Udávaných 60 minut je dle mého jednak pravdivých a jednak velmi velkorysých, jelikož takto dlouho se holit na 99,9 % stejně nebudete. A pokud budete holení zvládat tak rychle jako já – tedy dejme tomu 5 minut 2x týdně, na měsíc a půl byste měli mít vystaráno. S břity je to pak pohádka ještě lepší – výrobce udává až čtyřměsíční výdrž při dvou kompletních oholeních týdne. Nevím sice, co si pod pojmem “kompletní oholení” představit, ale po měsíčním používání strojku nemám v žádném případě pocit, že by se mi s ním již holilo hůře kvůli otupění břitů. A když už je životnost břitu za zenitem, indikátor na něm vás upozorní, že je třeba jej vyměnit, takže se nemusíte obávat toho, že byste tuto věc “prošvihli”.

Resumé

Kdybych tedy měl nový Philips OneBlade 360 po zhruba měsíci testování zhodnotit, hodnotil bych jej zcela upřímně jako jednu z nejlepších věcí, která mi v poslední době přistála doma a bez které se v následujících měsících a letech rozhodně neobejdu. Jasně, kdyby byl strojek schopen vyholit zcela dohladka, bylo by to super, ale i jeho nynější maximum je více než dobré. Když k tomu navíc přičtu bezkonkurenční ovladatelnost díky drobnému tělo, tichý chod, voděodolnost, povedenou aplikaci s indikátorem baterie nebo třeba dlouhou výdrž baterie, dostávám kousek, který mi zkrátka dává smysl pro každého muže s vousy. Jeho cena je navíc dle mého s ohledem na jeho funkčnost natolik nízká, že si vyplatí pořídit i kdyby snad jen na zkoušku, protože pokud vám nesedne, nebude vás tato investice až tak bolet. A pokud vám sedne, věřím, že vám dokáže částečně změnit život k lepšímu. K úplné dokonalosti mu snad chybí jen funkce automatického zachycování ustřižených vousů, díky které bych tak nemusel po holení umyvadlo vždy naprosto dokonale očistit, abych se vyvaroval kartáči od přítelkyně, což mu jsem však schopen odpustit.



