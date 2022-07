Na jedničku mezi videostreamovacími službami dnes přichází film The Gray Man. Záhadný agent CIA odhalí tajemství, která by mohla agenturu úplně zničit. Bývalý kolega, co nejspíš zešílel, pak vypíše odměnu na jeho hlavu a nahání ho po celém světě. Pod odstavcem naleznete trailer. Jde o nejdražší film z produkce Netflixu, který se natáčel také v Praze.