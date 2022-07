Indonésie hrozí zablokováním technologických společností

Indonésie v současné době tlačí na technologické společnosti působící v zemi, aby přistoupily na nová licenční pravidla. Pokud se tak nestane, hrozí jejich zablokováním. Google a Meta se k tomu ale zatím nemají. Přitom tak mohou učinit nejpozději do 20. července. Nový právní úprava například umožňuje úřadům nařídit společnostem, aby smazaly určitý obsah. Půjde-li o naléhavý případ, musí tak učinit dokonce do čtyř hodin. Jinak do 24 hodin. Dále také budou muset společnosti zveřejňovat komunikace, pokud o to požádají orgány činné v trestním řízení nebo orgány státní správy.