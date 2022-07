Google dostal v Rusku astronomickou pokutu

Není tomu tak dávno, co jsme vás informovali o tom, že se Apple dočkal v Rusku pokuty za to, že neuchovává data tamních uživatelů na serverech v zemi. Rusko však s pokutami evidentně nebrzdí. Vskutku astronomickou si od něj totiž nyní vysloužil i Google, který přitom dává od země od jejího započetí invaze na Ukrajinu ruce pryč.

Ruský soud udělil Googlu konkrétně pokutu ve výši 21,8 miliardy rublů, což je zhruba 388 milionů dolarů a to konkrétně za to, že neodstranil ze svých sítí obsah, který tamní cenzurní úřad označil jako nezákonný. Jinými slovy, Google nešel Rusku na ruku a to jej za to nyní trestá, byť je třeba jedním dechem dodat, že spíš jen tak symbolicky. Je totiž více než pravděpodobné, že Google pokutu nezaplatí, jelikož společnost jednak v Rusku vyhlásila relativně nedávno bankrot a jednak jej nebude svými penězi chtít podporovat v pokračování ve válce proti Ukrajině. Rusko jako takové pak nemá ve výsledku prakticky žádnou páku k tomu, aby z Googlu peníze vymámilo, jelikož ten se od země distancuje, co to jen jde. Dá se tedy říci, že se ze strany Ruska jedná spíš o jakýsi výkřik do tmy než o něco, co by stálo vyloženě za řeč.