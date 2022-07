Už koncem července dorazí na Netflix první řada seriálu Another Self. Tři kamarádky dorazí do přímořského městečka, kde se napojí na své duchovní já. Najednou ale musí řešit dávná traumata, ke kterým došlo v jejich rodinách. Seriál můžete zhlédnout 28. července. Pod odstavcem naleznete trailer.