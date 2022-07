V rámci nového operačního systému iOS 16, který byl představený po boku iPadOS 16, macOS 13 Ventura a watchOS 9 na konferenci WWDC22, se nachází nespočet nových možností a funkcí. Mezi jednu z těchto funkcí, které Apple na prezentaci věnoval relativně dlouho času, je Sdílená knihovna fotek na iCloudu. Díky této funkci si uživatelé mohou vytvořit druhou knihovnu fotek, kterou následně mohou sdílet se svými nejbližšími. Ve finále se tak několik uživatelů může podílet na jediné sdílené knihovně fotek a videí, bez nutnosti cokoliv ručně sdílet apod. V prvních beta verzích iOS 16 však sdílená knihovna k dispozici nebyla a Apple ji přidal až ve třetí beta verzi iOS 16.

iOS 16: Jak deaktivovat automatické přepínání sdílené knihovny při focení

Na našem magazínu už jsme se věnovali například tomu, jak lze sdílenou knihovnu nastavit a aktivovat. Při nastavování si uživatelé mohou vybrat, zdali se má knihovna, do které se bude obsah ukládat, při focení automaticky měnit. Na jednu stranu tato funkce může být ideální, jelikož se prakticky nemusíte o nic starat a například na dovolené, kdy budete s lidmi, se kterými knihovnu sdílíte, pospolu, tak dojde k rozpoznání a automaticky se nastaví ukládání do sdílené knihovny. Na druhou stranu však mohou vzniknout problémy, kdy si ukládání do sdílené knihovny nevšimnete a uložíte zde tak něco, co nechcete. Z toho důvodu může být lepší využít ruční přepínání. Automatické přepínání tak deaktivujete následovně:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu s iOS 16 přešli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o něco níže, kde najděte a rozklikněte sekci Fotky.

Zde se pak opět přesuňte níž, a to až ke kategorii s názvem Knihovna.

V rámci této kategorii pak rozklikněte kolonku s názvem Sdílená knihovna.

Tady následně rozklikněte řádek Sdílení z aplikace Fotoaparát.

Nakonec už jen stačí, abyste zde zaškrtnuli možnost Sdílet ručně.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na iPhonu s iOS 16 jednoduše deaktivovat automatické ukládání fotek a videí do sdílené knihovny na iCloudu. Díky tomu se tak vyhnete případným problémům s nechtěným uložením obsahu do špatné knihovny. Ve Fotoaparátu pak následně budete schopni knihovny přepínat kompletně ručně, a to klepnutím na ikonu panáčka v levém horním rohu, viz obrázek níže. Pokud byste však chtěli možnost změny knihovny z Fotoaparátu kompletně odstranit, stačí ve výše uvedené sekci deaktivovat funkci Sdílení z aplikace Fotoaparát, čímž následně budete schopni do sdílené knihovny přesouvat pouze již existující obsah.